نعيم قاسم: إيران هزمت أمريكا وإسرائيل بـ"مذكرة التفاهم"

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الجمعة إن إيران تصنع المستقبل للمنطقة واستطاعت أن تصل إلى مذكرة التفاهم وهي إعلان رسمي لهزيمة أمريكا وإسرائيل.

وأكد الأمين العام لحزب الله في كلمة بمناسبة يوم عاشوراء، "سنبقى مع إيران ونريد أن نكون وحدة حال وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر ولا يحق لأحد أن يوقع شيئًا".

وأضاف قاسم "لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل ولا حضور جزئيًا على الأرض اللبنانية"، موضحا أن المقاومة مستمرة بوجودها وقرارها وهي عماد استقلال لبنان ولا تستطيع السلطة أن تعادي أكثر من نصف الشعب.

صرح نعيم قاسم، بأن إسرائيل "لا تملك خياراً" سوى الانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ورفض أي تطبيع للعلاقات بين البلدين.

وقال في خطاب متلفز أمام عشرات الآلاف من أنصاره: "ليس أمام إسرائيل خيار سوى الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية... يجب على إسرائيل أن تغادر دون قيد أو شرط".

وبينما يجري مسؤولون لبنانيون وإسرائيليون محادثات مباشرة في واشنطن، أكد قاسم أن حزب الله لن يقبل "بالتطبيع، ولا بإلغاء حالة العداء، ولا بأي مكاسب لإسرائيل، ولا حتى بوجود جزئي على الأراضي اللبنانية... يجب على إسرائيل أن تغادر مذلولة ومهزومة، وهذا ما سيحدث".