محافظ أسوان يستقبل وفد إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات

فى ضوء جهود المحافظة لدعم التحول الرقمى وبناء قدرات الشباب ، إستقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات برئاسة السيد وليم ليان رئيس قطاع العلاقات الحكومية والإتصال الإستراتيجى وعضو مجلس إدارة الشركة ، والذى يزور محافظة أسوان بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتوسع فى نشر أكاديميات الشركة بصعيد مصر بما يسهم فى دعم مجالات التدريب التكنولوجى والتطبيقات الذكية والرقمنة .

دعم إنشاء مركز وأكاديمية الشركة

وأكد المهندس عمرو لاشين على ترحيبه بالتعاون مع الشركة بإعتبارها إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإنشاء مركز وأكاديمية متخصصة للشركة داخل المحافظة بما يتيح فرصاً أكبر لتدريب وتأهيل أبناء أسوان وإكسابهم مهارات سوق العمل الرقمى ووظائف المستقبل .

وأوضح محافظ أسوان أهمية الإستفادة من خبرات الشركة فى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بمجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى مع التركيز على طلاب المدارس والجامعات بإعتبارهم الركيزة الأساسية لقيادة منظومة التطوير الرقمى خلال الفترة المقبلة .

أسوان تمتلك مقومات واعدة للتدريب الرقمى

وأشار عمرو لاشين إلى أن المحافظة تمتلك بنية تدريبية متميزة تؤهلها لإستضافة برامج هذه الشركة المتخصصة ، وفى مقدمتها مركز أسوان للتدريب والتنمية المستدامة ومكتبة مصر العامة ، بجانب المؤسسات التعليمية والجامعية المختلفة .

وأكد المحافظ تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون لإنشاء مراكز وفروع جديدة للأكاديمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، بما يساهم فى تخريج كوادر شبابية مؤهلة فى مجالات الذكاء الإصطناعى والحوسبة السحابية والشبكات والأمن السيبرانى ، دعماً لرؤية مصر 2030 وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار .

نقطة إنطلاق لنشر الأكاديميات فى الصعيد

ومن جانبهم أعرب أعضاء وفد الشركة عن تقديرهم لحفاوة الإستقبال من محافظ أسوان ، مؤكدين على أن هذه المحافظة تمثل نقطة إنطلاق واعدة لنشر أكاديميات الشركة بمختلف محافظات الصعيد ، ضمن إستراتيجية الشركة لدعم بناء القدرات الرقمية وتنمية مهارات الشباب .

وأوضح وفد الشركة أن هذه الأكاديميات تستهدف تقديم برامج تدريبية متطورة لطلاب المدارس والجامعات فى مجالات الذكاء الإصطناعى وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والحوسبة السحابية والأمن السيبرانى ، بما يمنح الشباب فرصاً حقيقية للحصول على مهارات وشهادات دولية تعزز من قدراتهم المهنية .

تعزيز التعاون لبناء جيل رقمى مؤهل

وفى ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية إستمرار التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ برامج تدريبية متقدمة تساهم فى إعداد جيل من الشباب يمتلك المهارات الرقمية الحديثة والقادرة على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى .

تعكس جهود محافظة أسوان فى تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية بمجال التكنولوجيا حرص المحافظة على دعم التحول الرقمى وبناء قدرات الشباب ، بما يساهم فى توفير فرص تدريبية متطورة وتأهيل كوادر جديدة تتواكب مع إحتياجات المستقبل وتدعم مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة.