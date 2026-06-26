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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور محافظى أسوان الوادى الجديد .. إطلاق 27 مبادرة شبابية ومجتمعية جديدة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإطلاق 27 مبادرة جديدة من إجمالى 52 مبادرة شبابية ومجتمعية، وذلك بحضور الدكتورة حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، وأيضاً ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية.

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز المشاركة المجتمعية. 

مسيرة شبابية وإنطلاقة للمبادرات

إنطلقت فعاليات المبادرات من أمام حديقة الشيراتون بكورنيش النيل بمسيرة شبابية شارك فيها نحو 60 شاباً وفتاة من ممثلى المبادرات والمتطوعين، وصولاً إلى مكتبة مصر العامة، وسط تفاعل كبير من أهالى أسوان وضيوف المحافظة من الأفواج السياحية، فى مشهد يعكس روح الحماس والمشاركة الإيجابية للشباب.

مظلة "أسوان بشبابها أجمل" لدعم طاقات الشباب

أكد المهندس عمرو لاشين أن إطلاق هذه المبادرات يعكس حرص محافظة أسوان على دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز دور الشباب كشريك أساسى فى تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن مبادرة "أسوان بشبابها أجمل" تمثل المظلة الرئيسية التى تندرج تحتها مختلف المبادرات الشبابية والمجتمعية.

وأوضح المحافظ أن أفكار المبادرات تم جمعها من خلال الرابط الإلكترونى الخاص بالمبادرة، لتصبح منصة مجتمعية تهدف إلى توجيه جهود الشباب واستثمار طاقاتهم الإيجابية، بما يتوافق مع محاور إستراتيجية أسوان للعمل الأهلى وتحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى.

الرسالة والتشبيك

وأكد عمرو لاشين على أن رسالتنا أننا كلنا بنكمل بعض، ونعرف بعض، ونبدع ونبتكر، ونستهدف تحقيق التشبيك بين كل المبادرات، وسنقدم كمحافظة كامل الدعم والتشجيع بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بمديريات الخدمات، وأيضاً المجتمعية من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى. 

معايير واضحة لإختيار المبادرات ومتابعة التنفيذ

وأشار محافظ أسوان إلى أن المبادرات تم اختيارها وفق مجموعة من المعايير المحددة، تشمل وضوح الهدف وقابليته للقياس، وعدد المستفيدين، ومدى التأثير المجتمعى، بالإضافة إلى متابعة نتائج التنفيذ وتوزيع الأدوار والاستفادة من الجهات الداعمة، ضمن خطة عمل متكاملة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

كما أوضح أن المبادرات تنتشر بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ويتم متابعة أنشطتها من خلال تخصيص قنوات تواصل خاصة بكل مبادرة، وحصر بيانات المشاركين والمتطوعين لتحقيق الإستدامة وتعظيم الاستفادة من هذه الجهود.

شكر وتعاون وإحترام 

من جانبها قدمت محافظ الوادى الجديد شكرها وتقديرها لمحافظ أسوان على هذه الدعوة الكريمة، مؤكدة على أن تتفيذ المبادرات المجتمعية أسلوب متميز للتكاتف والتكامل، وهو مشروع ناجح، ونحن كمحافظات نتكامل أيضاً ونتعاون، وتوجد بين المحافظتين تؤامة وتكامل إقتصادى بما يعود بالخير على أهلنا فى أسوان والوادى الجديد. 

تكامل مع إستراتيجية العمل الأهلى بالمحافظة

تُجسد المبادرات ترجمة عملية لمحاور إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان، من خلال عدة قطاعات رئيسية تشمل:

قطاع التنمية العمرانية والتنمية الحضرية والبنية الأساسية:

عبر تحسين المظهر الحضارى وتطوير المناطق العامة وتجميل الطرق والميادين.

قطاع تنمية الاقتصاد والمجتمع المحلى:

من خلال نشر ثقافة العمل التطوعى وتنمية مهارات الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية.

قطاع البيئة والتكيف المناخى والتنمية الخضراء:

عبر دعم المبادرات البيئية وزيادة الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة المحلية.

قطاع التنمية السكانية والاجتماعية والصحية والرعاية المتكاملة:

من خلال دعم التماسك المجتمعى ونشر السلوكيات الإيجابية وتعزيز جودة الحياة.

مشاركة فنية وشبابية تعكس روح المجتمع الأسوانى

تضمنت الفعاليات تقديم عدد من الفقرات الفنية والغنائية والموسيقية الوطنية بمشاركة الشباب والفتيات، إلى جانب إستعراض أفكار المبادرات التى تم ضمها تحت مظلة "أسوان بشبابها أجمل"، بما يعكس التنوع الكبير فى مجالات العمل المجتمعى.

تكريم وتقدير

وإختتمت الفعاليات بإهداء محافظ أسوان درع المحافظة لمحافظ الوادى الجديد تقديراً لحرصها على المشاركة فى هذه الفعاليات الحيوية. 

تؤكد مبادرة "أسوان بشبابها أجمل" توجه محافظة أسوان نحو بناء الإنسان وتمكين الشباب وتحويل المشاركة المجتمعية إلى قوة دافعة للتنمية المستدامة، من خلال مبادرات واقعية تخدم المواطنين وتدعم رؤية المحافظة المستقبلية 2040.


 

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