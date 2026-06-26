المنسق الفني لـ «شارع الفن»: المبادرة تنقل الثقافة إلى الجمهور وتفتح أبواب الإبداع أمام المواهب الشابة

أكد مروان جسور المنسق الفني لمبادرة «شارع الفن»، أن المبادرة نجحت في تحويل الشارع المصري إلى مساحة مفتوحة للإبداع، تستقطب مختلف فئات المجتمع من الشباب وكبار السن والأطفال، إلى جانب الزوار العرب والأجانب، موضحا أن المبادرة تقدم باقة متنوعة من الفنون مجانًا، تشمل الغناء الشرقي والغربي، والفنون الشعبية، والباليه، ومسرح العرائس، والأراجوز، وفن الحكي الشعبي والسيرك، بما يضمن تلبية مختلف الأذواق.

وأشار جسور، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، إلى أن «شارع الفن»، الذي تنظمه أكاديمية الفنون بالتعاون مع محافظة القاهرة، يحرص على تقديم الفنون التراثية من مختلف المحافظات، مثل الفنون النوبية والصعيدية والفلاحية والإسكندرانية، بهدف تعريف الجمهور بالتنوع الثقافي المصري وتعزيز الهوية الوطنية، مؤكدًا أن الفن يمثل أداة فعالة لنشر الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة من خلال تقديم صورة حية للتراث المصري.

وأوضح المنسق الفني أن المبادرة أتاحت للجمهور المشاركة بعروضهم الفنية عبر التسجيل من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وإرسال مقاطع فيديو توضح مواهبهم في مجالات الغناء، والحكي الشعبي، والفنون الأدائية والتشكيلية، مضيفا أن الأعمال تخضع للتقييم من قبل الإدارة الفنية للمشروع، قبل التواصل مع أصحاب المواهب وتأهيلهم للتعامل مع الجمهور في العروض المفتوحة، كما أكد أن الأداء في الشارع يمنح الفنان خبرة مختلفة ويقرب الفن من الناس.