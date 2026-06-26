رئيسة فنزويلا تزور ولاية لا جوايرا لتقييم أضرار الزلزال

زارت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، مدينة ماكوتو بولاية لا جوايرا، أمس، لتقييم حجم الأضرار ومتابعة جهود البحث والإنقاذ، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وأعلنت الرئيسة الفنزويلية عن قرب وصول مساعدات دولية، بهدف دعم جهود فرق الطوارئ في البلاد، وفقا لما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت: "لقد طلبنا مساعدات دولية، وسيبدأ وصول الدعم من الدول الشقيقة خلال الساعات القادمة. كل تمنياتنا ودعواتنا موجهة إلى أرواح الفنزويليين".

وكان وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد مؤخرا وبلغت شدتهما 7.2 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر إلى 235 قتيلا و4300 مصاب على الأقل.

وتسبب الزلزالان في حدوث أضرار جسيمة وإغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي قرب العاصمة "كاراكاس".