إسبانيا تعلن مقتل اثنين من رعاياها وفقدان 80 آخرين جراء زلزالي فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية مقتل اثنين من رعاياها وفقدان 80 آخرين في أعقاب الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا أول أمس الأربعاء.

وأعربت الوزارة - في بيان نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - عن أسفها الشديد لمقتل اثنين من الرعايا جراء زلزالي فنزويلا، كما تقدمت بالتعازي لذويهما.. مشيرة إلى أنه لا يزال هناك 80 آخرين في عداد المفقودين.

وكان وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو قد أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد وبلغت شدتهما 7.2 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر إلى 235 قتيلا و4300 مصاب على الأقل.

وتسبب الزلزالان في حدوث أضرار جسيمة وإغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي قرب العاصمة "كاراكاس".