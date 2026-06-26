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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب الزلزال.. ستارلينك تعلن توفير إنترنت مجاني في فنزويلا لمدة شهر

زلزال فنزويلا
زلزال فنزويلا
فرناس حفظي

أعلنت شركة «ستارلينك»، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مجانًا في فنزويلا لمدة شهر، وذلك في أعقاب الزلازل التي ضربت البلاد.

وأكدت الشركة أنها تعمل بالتوازي على نشر محطات «ستارلينك» بشكل عاجل في المناطق الأكثر تضررًا، بهدف استعادة خدمات الاتصالات والإنترنت ودعم جهود الاستجابة والإغاثة في المناطق المنكوبة.

من جانب آخر، أثار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس جدلًا واسعًا بعد تحذير فلكي سبقت بساعات زلازل قوية ضربت فنزويلا واليابان، بعد أن نشر تحذيرات سابقة بساعات قليلة من وقوع نشاط زلزالي قوي ضرب مناطق متفرقة حول العالم، من بينها فنزويلا واليابان.

كان هوجربيتس قد نشر عبر حساباته الرسمية تحذيرًا يشير فيه إلى ما وصفه بـ”وضع فلكي حرج”، نتيجة تموضع بعض الكواكب مثل عطارد والمريخ وأورانوس في زوايا معينة، معتبرًا أن هذا الاصطفاف قد يؤدي إلى نشاط زلزالي ملحوظ.

وبعد ساعات من هذا التحذير، ضربت زلازل قوية مناطق في فنزويلا، بلغت قوة أحدها 7.2 درجة على مقياس ريختر، تلاه زلزال ثانٍ بعد نحو 40 ثانية فقط بقوة 7.5 درجة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان، خاصة في العاصمة كراكاس، مع شعور الهزات في مناطق من كولومبيا المجاورة.

وأفادت تقارير أولية بوقوع عشرات الضحايا ومئات الإصابات، إلى جانب استمرار الهزات الارتدادية في بعض المناطق المتضررة، فيما تواصل السلطات عمليات الرصد والتقييم.

شركة «ستارلينك» إيلون ماسك خدمة الإنترنت الأقمار الصناعية فنزويلا الزلازل

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