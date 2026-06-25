الخارجية الأمريكية: تقديم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار إلى فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس أن الولايات المتحدة تقدم 150 مليون دولار لفنزويلا لإغاثة ضحايا الزلزال.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "تقدم الولايات المتحدة 150 مليون دولار كمساعدة لفنزويلا من خلال شركائنا في مجال المساعدات".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريجيز، أن حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا ارتفعت إلى 188 قتيلاً.

وفي نفس السياق، تتجه اثنتان من أكثر فرق البحث والإنقاذ الحضري الأمريكية كفاءةً وتطوراً إلى فنزويلا، مع تزايد الحاجة المُلحة لإنقاذ الضحايا المحاصرين.

وأفادت مصادر من فرق البحث والإنقاذ في مقاطعتي فيرفاكس بولاية فرجينيا ولوس أنجلوس لشبكة CNN بتفعيل فرقها.

وقال جون موريسون، مسؤول الإعلام في فريق البحث والإنقاذ بمقاطعة فيرفاكس، إن المقاطعة سترسل فريقاً مؤلفاً من 80 شخصاً وستة كلاب إلى فنزويلا.

وأضاف موريسون أنه بالإضافة إلى أخصائيي الإنقاذ والكلاب، سينضم إليهم ثلاثة أطباء وثلاثة متخصصين في الهندسة الإنشائية.