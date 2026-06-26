استمرار جهود النظافة ورفع كفاءة البيئة بمدينة أسوان وقرية أبو الريش

فى ظل الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة، تم الانتهاء من تنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع التراكمات بمختلف أحياء مدينة أسوان وقرية أبو الريش، بمشاركة 40 معدة وسيارة متنوعة وشاحنات نقل ثقيل.

وقد أسفرت الحملة عن رفع والتخلص من: 160 طنًا من المخلفات بقرية أبو الريش و 75 طنً مت دگح139 طنًا بحي جنوب أسوان. 🔹 202 طنًا بحي شرق أسوان بإجمالي نحو 576 طنًا من المخلفات والقمامة والتراكمات، تم نقلها والتخلص منها بالمدفن المحكوم بطريق العلاقي.

وتؤكد المحافظة استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة المناطق، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وحياة أفضل للمواطنين.