قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة خشبية.. حريق محدود أعلى فندق في الدقي بالجيزة
سعر لعبة gta vi الرسمي وموعد الاطلاق
7 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026
تاريخ مواجهات مصر وايران قبل مباراة الغد في كأس العالم
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها في خير يوم طلعت فيه الشمس
إيران: الوجود العسكري الأمريكي بالخليج مصدر انعدام الأمن والانقسامات في المنطقة
رسالة حاسمة | نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب من لبنان
أحمد موسى يكشف حقيقة الجدل حول مباراة مصر وإيران
الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟
"شوفها.. قبل ما تجرب تعيشها".. مبادرة جديدة بـ"الواقع الافتراضي" لمواجهة الإدمان بالجامعات ومراكز الشباب
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي باكستان
قُربات يوم الجمعة.. اغتنم فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار جهود النظافة ورفع كفاءة البيئة بمدينة أسوان وقرية أبو الريش

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

فى ظل الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة، تم الانتهاء من تنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع التراكمات بمختلف أحياء مدينة أسوان وقرية أبو الريش، بمشاركة 40 معدة وسيارة متنوعة وشاحنات نقل ثقيل.

وقد أسفرت الحملة عن رفع والتخلص من: 160 طنًا من المخلفات بقرية أبو الريش  و 75 طنً مت دگح139 طنًا بحي جنوب أسوان. 🔹 202 طنًا بحي شرق أسوان بإجمالي نحو 576 طنًا من المخلفات والقمامة والتراكمات، تم نقلها والتخلص منها بالمدفن المحكوم بطريق العلاقي.

وتؤكد المحافظة استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة المناطق، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وحياة أفضل للمواطنين. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

موجة حرارية

موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

الدواجن

أسعار الدواجن تهوي.. والصناعة تدق ناقوس الخطر

الزمالك

قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بتشغيل العيادات الخارجية بمستشفى مغاغة المركزي خلال يوليو 2026

الأمومة والطفولة

القومي للطفولة والأمومة يطلق التشغيل التجريبي لـ"وحدة الطفل الآمن" لتعزيز منظومة حماية الأطفال

اختبارات القدرات

موعد انطلاق اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد