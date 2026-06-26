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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عقب تعيينه.. رئيس دار الأوبرا يوجه الشكر لوزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
محمد نبيل

وجه الدكتور رضا الوكيل الشكر لوزيرة الثقافة عقب قرار تعيينه رئيساً لمجلس إدارة دار الأوبرا المصرية "الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي".

وقال الوكيل عبر صفحته بموقع فيس بوك: بكل فخر واعتزاز، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، على ثقتها الغالية وتكليفي برئاسة مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية – الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي.

وتابع: إنه لشرف كبير ومسؤولية وطنية أعتز بها، وأسأل الله أن يوفقني لأداء هذه الأمانة بكل إخلاص، وأن أبذل قصارى جهدي في خدمة الحركة الثقافية والفنية، ودعم المبدعين والعاملين في هذا الصرح العريق، وتعزيز دور دار الأوبرا المصرية باعتبارها منارة للإبداع والفنون، وحاضنة للثقافة المصرية وقوتها الناعمة.

وأضاف: راجيًا أن أكون على قدر هذه الثقة، وأن أسهم مع جميع الزملاء في مواصلة مسيرة النجاح والتميز.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين الدكتور رضا الوكيل رئيساً لمجلس إدارة دار الأوبرا المصرية "الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي".

ويأتي اختيار الدكتور رضا الوكيل لما يمتلكه من خبرات إدارية وفنية عريضة؛ حيث تولى سابقاً رئاسة البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بدار الأوبرا، إلى جانب عمله الأكاديمي أستاذاً للغناء الأوبرالي بـ "الكونسيرفاتوار" في أكاديمية الفنون، وعضويته بفرقة سوليست أوبرا القاهرة.

كما حصد الوكيل العديد من الجوائز والمراكز في المسابقات المحلية والدولية، ومنها: المركز الأول في مسابقة "بلاسيدو دومينغو" بدار أوبرا باريس عام 1994، والجائزة الأولى الكبرى وجائزة الجمهور في مسابقة "تولوز" العالمية للغناء بفرنسا عام 1994، بالإضافة إلى حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب والفنون في العام ذاته.

الأوبرا المصرية دار الأوبرا المصرية وزيرة الثقافة المصرية

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