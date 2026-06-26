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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوروبا تحت النار.. 150 مليون شخص يواجهون حرارة تتجاوز 35 درجة اليوم

موجة حارة في أوروبا
موجة حارة في أوروبا
ناصر السيد

سيشهد ما لا يقل عن 150 مليون أوروبي درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية اليوم، وفقًا لتقديرات وكالة فرانس برس، وهو رقم أعلى بكثير مما كان عليه في اليومين الماضيين (94 مليونًا يوم الأربعاء و101 مليونًا أمس).

في السياق نفسه، تستعد فرنسا لمزيد من الحرارة الخانقة، اعتبارًا من ظهر اليوم، ستبدأ باريس تطبيق حظر على تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة خلال أوقات محددة من اليوم. 

يشمل الحظر أيضًا بيع المشروبات الكحولية الجاهزة في باريس. صرّحت الشرطة الفرنسية بأن الحظر ضروري نظرًا لاكتظاظ المستشفيات ووصولها إلى "نقطة التشبع". 

وقد لقي ما لا يقل عن 48 شخصًا حتفهم في فرنسا غرقًا منذ بداية موجة الحر.

وتواجه ألمانيا والنمسا وإيطاليا وجمهورية التشيك أيامًا حارة مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة شرقًا وجنوبًا.

أوروبا تحت النار حرارة تتجاوز 35 درجة الحرارة الخانقة المشروبات الكحولية

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