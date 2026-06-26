غرفة خشبية.. حريق محدود أعلى فندق في الدقي بالجيزة

نشب منذ قليل حريق أعلى فندق بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق أعلى الفندق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص أن النيران اشتعلت داخل غرفة خشبية أعلى الفندق المكون من 17 طابقًا.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق لمنع امتداد النيران إلى الأجزاء المجاورة، وتمكنت من السيطرة على الحريق، فيما تواصل تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق وكشف ملابسات الحادث.