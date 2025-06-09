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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خميس ولا جمعة؟ .. موعد إجازة مولد النبي 2025

خميس ولا جمعة؟ موعد إجازة مولد النبي 2025
خميس ولا جمعة؟ موعد إجازة مولد النبي 2025
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موعد إجازة المولد النبوي 2025 يهمّ قطاعًا كبيرًا من المواطنين، إذ تحل في كل عام هجري في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، تخليدًا لمولد خير الخلق وسيد المرسلين النبي محمد ﷺ.

موعد إجازة المولد النبوي 2025

بحسب أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، يحل موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 يوم الخميس 4 من سبتمبر 2025، الموافق 12 من ربيع الأول 1447 هجريًا، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.

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خميس ولا جمعة؟ موعد إجازة مولد النبي 2025

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

عادات مصرية في المولد النبوي

يتميز الاحتفال بالمولد النبوي في مصر بإقامة حلقات للذكر والجلوس والاستماع إلى المنشدين والمداحين في ساحات مساجد آل بيت رسول الله، بالإضافة إلى إخراج الصدقات، وشراء الحلوى، والاستمتاع بها، كذلك شراء عروسة المولد للفتيات والحصان للأولاد. 

تبدأ محلات الحلوي قبل حلول موعد المولد النبوي بعمل الحلوي، وعرضها في محلاتهم مع ديكورات مناسبة لهذه المناسبة، مما يخلق بهجة في الشوارع بألوان حلوى المولد التي يتفنن كل المحلات في عرضها، مع عرض أشكال عروسة المولد والحصان. 

خميس ولا جمعة؟ موعد إجازة مولد النبي 2025

تعد حلوى المولد من أشهر الحلويات المصرية الشهيرة للإحتفال بالمولد النبوي الشريف، رغم كونها غنية بالسكريات، تحتوي على بعض الفوائد الغذائية نظرًا لمكوناتها المتنوعة.

وتصنع حلاوة المولد في مصر خصيصًا للاحتفال بمولد النبي محمد وتشمل السمسمية، الفولية، وأشكال مختلفة من المكسرات المغطاة بالسكر والنوجا، كما يُقبل الناس على تناول اللحوم والأطعمة الشعبية الأخرى في هذه المناسبة. 

من أشهر حلويات الاحتفال بالمولد النبوي، ومنها السمسمية والفولية والملبن، وقد تطورت حلوى المولد مؤخرا لتشمل أصنافًا جديدة من المكسرات، مثل : البندق والفستق والكاجو، بالإضافة إلى قمر الدين، والقراصيا.

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