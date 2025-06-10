مستشفى جامعة الأزهر بدمياط تجري أول قسطرة مخية لمسن وسيدة.. صور

تمكن فريق طبي في قسم المخ والأعصاب بمستشفى دمياط الجديدة التابع لكلية طب جامعة الأزهر بدمياط، من إجراء أول قسطرة مخية تشخيصية لحالتين: الأولى: رجل يبلغ من العمر ٨١ عامًا ويعاني من ضعف بالجانب الأيمن من الجسم وصعوبة بالاتزان نتيجة لجلطات متكررة بالمخ، وأجريت له قسطرة تبين من خلالها وجود تصلب عام في شرايين المخ، والثانية: لسيدة تبلغ من العمر ٥٠ عامًا وتعاني من نزيف تحت الأم العنكبوتية، حيث تبين وجود انتفاخ بجدار أحد شرايين المخ وتحتاج إلى القسطرة المخية العلاجية لتركيب ملفات حلزونية وغلق التمدد الشرياني.

بدوره قدم الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب الأزهر بدمياط رئيس مجلس إدارة مستشفى دمياط الجامعي الشكر إلى الفريق الطبي بجميع تخصصاته، وإلى طاقم التخدير والتمريض بإشراف من الدكتور عادل دياب، مدير عام المستشفى.

وضم الفريق الطبي المشارك في إجراء القسطرة بقسمي المخ والأعصاب، والتخدير كلًّا من:

الدكتور شريف الشاذلي، رئيس قسم طب المخ والأعصاب جامعة الأزهر دمياط الجديدة، والدكتور خالد صبح، أستاذ واستشاري طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفيات جامعة الأزهر والتأمين الصحي.

أ.د. محمد الجبالي، الأستاذ بالقسم.

د. محمود الخولي، مدرس بالقسم.

د. محمد سليم، مدرس بالقسم.

د. محمد إيهاب، مدرس بالقسم.

د.محمد المرسي، مدرس مساعد.

د.محمد ماهر، مدرس مساعد.

د. شريف أسامة، نائب بالقسم.

د. علاء غزي، النائب بالقسم.

أ.د. عادل دياب، رئيس قسم التخدير.

د. رامي جابر مدرس مساعد بالقسم.

د. عبد الرحمن كيوان، النائب بالقسم.

د. علاء الدين محمود، النائب بالقسم.

أ. منى الحسيني، ممرضة.

أ. يمنى، ممرضة.

أ. ياسمين، ممرضة.

أ.محمود وجيه صالح، فني الأشعة.