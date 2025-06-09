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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحر الحقيقي لسة مجاش .. موعد بداية فصل الصيف 2025 رسميا

الحر الحقيقي لسة مجاش.. موعد بداية فصل الصيف 2025 رسميًا
الحر الحقيقي لسة مجاش.. موعد بداية فصل الصيف 2025 رسميًا
عبد الفتاح تركي

موعد بداية فصل الصيف 2025 يهتم به كثير من المواطنين لمعرفة الموعد الرسمي لبدء فصل الصيف 2025، خصوصًا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه المدة من شهر يونيو.

موعد بداية فصل الصيف 2025

المعهد القومي للبحوث الفلكية قال في بيان، إن فصل الصيف سيبدأ رسميًا يوم السبت 21 يونيو 2025، أي بعد 12 يومًا من الآن، ويستمر لمدة 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة، حتى يبدأ فصل الخريف في 22 سبتمبر المقبل. 

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الحر الحقيقي لسة مجاش.. موعد بداية فصل الصيف 2025 رسميًا

موعد الانقلاب الصيفي

المعهد أوضح في بيانه أيضا أن الانقلاب الصيفي هذا العام سيوافق يوم السبت 21 يونيو 2025، وهو اليوم الذي تصل فيه الشمس إلى أقصى نقطة في شمال السماء، ويكون فيه طول النهار في مصر والدول الواقعة شمال خط الاستواء هو الأطول خلال العام، في حين يكون الليل هو الأقصر.

في هذا اليوم تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي، وتكون ظلال الأجسام في وقت الظهيرة هي الأقصر طوال العام، إذ تغيب الشمس من أقصى الشمال الغربي، وترتفع الشمس إلى أعلى نقطة في السماء كما تُرى من مدار السرطان. 

الحر الحقيقي لسة مجاش.. موعد بداية فصل الصيف 2025 رسميًا

لماذا يحدث الانقلاب الصيفي

يرتبط توقيت الانقلاب الصيفي بحركة الأرض حول الشمس، ويقع عادةً بين 20 و22 يونيو من كل عام، بحسب دقة الحسابات الفلكية، ويرجع اختلاف التاريخ من سنة إلى أخرى إلى ما يلي:

  • الفرق بين السنة التقويمية (365 يومًا) والسنة المدارية (حوالي 365.24 يومًا).
  • إضافة سنة كبيسة كل أربع سنوات لتعويض هذا الفرق.
  • تأثيرات الجاذبية من القمر والكواكب.
  • التذبذب الطفيف في دوران الأرض.

مواعيد بقية فصول السنة

  • وفقًا لنفس الحسابات الفلكية بدأ الربيع في 20 مارس 2025، ويستمر 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة.
  • الخريف يبدأ في 22 سبتمبر 2025، ويستمر 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة.
  • الشتاء يبدأ في 21 ديسمبر 2025، ويستمر 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.
فصل الصيف موعد بداية فصل الصيف موعد بداية فصل الصيف 2025 موعد الانقلاب الصيفي الانقلاب الصيفي مواعيد بقية فصول السنة

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