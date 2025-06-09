الحر الحقيقي لسة مجاش .. موعد بداية فصل الصيف 2025 رسميا

موعد بداية فصل الصيف 2025 يهتم به كثير من المواطنين لمعرفة الموعد الرسمي لبدء فصل الصيف 2025، خصوصًا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه المدة من شهر يونيو.

موعد بداية فصل الصيف 2025

المعهد القومي للبحوث الفلكية قال في بيان، إن فصل الصيف سيبدأ رسميًا يوم السبت 21 يونيو 2025، أي بعد 12 يومًا من الآن، ويستمر لمدة 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة، حتى يبدأ فصل الخريف في 22 سبتمبر المقبل.

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موعد الانقلاب الصيفي

المعهد أوضح في بيانه أيضا أن الانقلاب الصيفي هذا العام سيوافق يوم السبت 21 يونيو 2025، وهو اليوم الذي تصل فيه الشمس إلى أقصى نقطة في شمال السماء، ويكون فيه طول النهار في مصر والدول الواقعة شمال خط الاستواء هو الأطول خلال العام، في حين يكون الليل هو الأقصر.

في هذا اليوم تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي، وتكون ظلال الأجسام في وقت الظهيرة هي الأقصر طوال العام، إذ تغيب الشمس من أقصى الشمال الغربي، وترتفع الشمس إلى أعلى نقطة في السماء كما تُرى من مدار السرطان.

لماذا يحدث الانقلاب الصيفي

يرتبط توقيت الانقلاب الصيفي بحركة الأرض حول الشمس، ويقع عادةً بين 20 و22 يونيو من كل عام، بحسب دقة الحسابات الفلكية، ويرجع اختلاف التاريخ من سنة إلى أخرى إلى ما يلي:

الفرق بين السنة التقويمية (365 يومًا) والسنة المدارية (حوالي 365.24 يومًا).

إضافة سنة كبيسة كل أربع سنوات لتعويض هذا الفرق.

تأثيرات الجاذبية من القمر والكواكب.

التذبذب الطفيف في دوران الأرض.

مواعيد بقية فصول السنة