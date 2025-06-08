بإطلالة صيفية.. لقاء سويدان تحتفل بـ عيد الأضحى في الإسكندرية

شاركت الفنانة لقاء سويدان الجمهور بأحدث جلسة تصوير لها علي شط الإسكندرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت لقاء سويدان بإطلالة صيفية مبهجة و اعتمدت على مكياج بسيط و ناعم.

كتبت لقاء سويدان، تعليقا على الصورة: “ بحب إسكندرية وجمالها بتغير مودي ، كل سنة و انتم طيبين عيد سعيد”.

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان تألقت في مسلسل حرب الجبالي والذي يعرض حالياً.

مسلسل «حرب الجبالى»، بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، عزة لبيب ، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.