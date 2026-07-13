انتبه علامات غير متوقعة تكشف نقص فيتامين ب 12

يسبب نقص فيتامين ب 12 العديد من المشكلات الصحية والنفسية بل ويؤثر على سلوك الأشخاص.

وتظهر أعراض نقص فيتامين ب 12 ببطء وتتفاقم مع مرور الوقت.

ووفقا لما جاء في موقع كليفلاند كلينك يُمكن أن يُسبب نقص فيتامين ب12 أعراضًا جسدية وعصبية ونفسية، وتتمثل في:

الشعور بالتعب الشديد أو الضعف

الشعور بالغثيان أو القيء أو الإسهال

لا تشعر بالجوع كالمعتاد

إنقاص الوزن

وجود التهاب في الفم أو تقرحات في اللسان

شحوب البشرة

خدر أو تنميل في اليدين والقدمين

مشاكل في الرؤية

صعوبة في تذكر الأشياء

الشعور بالارتباك بسهولة

الشعور بالاكتئاب

الشعور بالانفعال والعصبية الزائدة

الشعور بتغير في طريقة شعورك أو سلوكك