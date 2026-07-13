دخول الإسلام خسره المتابعين.. صانع محتوى أمريكي: لن أتراجع مهما حدث

أثار صانع المحتوى الأمريكي كانيون ميمبس حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا في العالم بعد اعتناقه الإسلام.

وكشف كانيون أنه بعد دخوله في الاسلام انسحب آلاف المتابعين من على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه يشعر بالفخر والرضا تجاه هذه الخطوة.

وكتب كانيون على صفحاته الشخصية أنه لن يستطيع تغيير دينه ومعتقداته للاحتفاظ بالمتابعين على السوشيال ميديا وأن من ألغى متابعته ليس من جمهوره الحقيقي الذي يرغب في متابعته.

وحازت هذه الكلمات من صانع المحتوى الأمريكي على اعجاب عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا في مختلف أنحاء العالم حتى أصبح ترند.

ويحرص صانع المحتوى الأمريكي كانيون ميمبس بعد دخوله الاسلام على تقديم الفيديوهات التوعوية لغير العرب وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين خاصة مايتم ترويجه في الإعلام الغربي بجانب شرح بعض الأمور الدينية للمسلمين الأجانب.