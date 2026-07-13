قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى : ترامب عايز يسيطر على هرمز .. والحرب هترجع أقوى
أسعار النفط اليوم تقفز 4% بعد قرارات ترامب بشأن إيران
الهلال الأحمر يمد غزة بـ 70 ألف سلة غذائية وطبية
الفاو تدعم ريفيات مصر في الصعيد بـ مشروع زراعي ضخم
أمريكا وإيران.. أحمد موسى: اللي جاي نتمنى أن يكون خيرا والبترول زاد 5%
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
لتسريع الحلول المبتكرة.. تفاصيل مشاركة وزيري الري والتخطيط في قمة المناخ والمياه بالأمم المتحدة
المحامين تتحرك ضد مواقع وحسابات إلكترونية في الإساءة للنقابة
هل يفرض الذكاء الاصطناعي واقعًا جديدًا على منظومة التعليم العالي؟
ماكرون : إطلاق التحالف المضاد للصواريخ يعزز القدرات الأوروبية لمواجهة التحديات
شيرين عبدالوهاب تشوق جمهورها لحفلها برسالة صوتية .. ماذا قالت؟
أحمد موسى : 120 مليون شكر وتقدير للمنتخب المصري بعد تشريفنا في كاس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة: موجات الحر تتسبب بمشكلات صحية لثلث الألمان.. والنساء الأكثر تأثرًا

دراسة: موجات الحر تتسبب بمشكلات صحية لثلث الألمان.. والنساء الأكثر تأثرًا
دراسة: موجات الحر تتسبب بمشكلات صحية لثلث الألمان.. والنساء الأكثر تأثرًا
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت دراسة حديثة أن موجات الحر المتكررة في ألمانيا باتت تُلقي بظلالها على صحة السكان، إذ أفاد نحو ثلث الألمان بأنهم عانوا مشكلات صحية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، فيما أظهرت النتائج أن النساء أكثر تأثرًا من الرجال، وسط تزايد المخاوف من عدم كفاية إجراءات الحماية من الحر.

وأظهرت الدراسة التي أجريت بتكليف من شركة التأمين الصحي الألمانية أن أكثر الأعراض المرتبطة بالحرارة شيوعًا كانت الإرهاق بنسبة 71%، يليه اضطراب النوم (68%)، ثم مشكلات الدورة الدموية (64%)، والصداع (52%)، والدوار (32%)، وفقدان الشهية (27%)، فيما سجل التشوش الذهني أقل نسبة بواقع 7%.

وأشارت النتائج إلى أن النساء كن الأكثر معاناة من تأثيرات الطقس الحار، حيث أفادت 40% منهن بتعرضهن لأعراض صحية ناجمة عن الحرارة، مقابل 21% فقط من الرجال.

وبينت الدراسة أن 5% من المشاركين اضطروا إلى مراجعة طبيب بسبب الأعراض المرتبطة بالحرارة، بينما قال 13% إنهم لم يطلبوا الرعاية الطبية، لكنهم يرون الآن أنهم كانوا بحاجة إليها.

كما أعرب نحو ثلثي المشاركين عن قلقهم الشديد من ارتفاع درجات الحرارة، في حين اعتبر ثلاثة أرباعهم أن إجراءات الوقاية الحالية من موجات الحر غير كافية.

ورأى ما يقرب من 60% من المشاركين أن موجات الحر تؤثر بشدة في المدارس ودور الحضانة، وهو ما يعكس التحديات التي واجهها قطاع التعليم خلال موجة الحر التاريخية التي اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا أواخر الشهر الماضي، وأدت إلى إغلاق العديد من المؤسسات التعليمية في ألمانيا لحماية الأطفال.

وشملت الدراسة 1,519 مواطنًا ألمانيًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، وأُجريت خلال الفترة من 22 يونيو الماضي إلى 1 يوليو الجاري.

دراسة حديثة صحة السكان ارتفاع درجات الحرارة عدم كفاية إجراءات الحماية من الحر شركة التأمين الصحي الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

الخط الأصفر

غدًا .. عرض فيلم الخط الأصفر في ختام أسبوع فلسطين بـ الصحفيين

رئيس جامعة طنطا يترأس وفداً رفيع المستوى لزيارة جامعة كانتابريا بإسبانيا

رئيس جامعة طنطا يترأس وفداً رفيع المستوى لزيارة جامعة كانتابريا بإسبانيا

الحلقة الأولي من درع الجنوب

أكلتنا وشربتنا.. منقبو الذهب السودانيون: سلمنا أنفسنا للحكومة المصرية

بالصور

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صورة لبعض من المقبوض علهيم
صورة لبعض من المقبوض علهيم
صورة لبعض من المقبوض علهيم

إزالة 10 تندات وإشغالات مخالفة بالموقف الداخلي بالعاشر من رمضان

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

في الموجة الحارة .. 8 أطعمة تحميك من الجفاف

8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : ماذا بعد اكتشاف 1ملم 3 من دماغ الإنسان؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نقاء عطاء الأنثى

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: منتخب مصر

المزيد