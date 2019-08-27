سفير اليابان بالقاهرة: السيسي أول رئيس مصري يشارك فى قمة التيكاد

قال السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك فى قمة التيكاد الـ 7 بطوكيو، موضحًا أن هذه القمة بدأت منذ عام 1993، مؤكدًا أن السيسي يعتبر أول رئيس مصري يشارك فى قمة التيكاد.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يشارك في قمة التيكاد، بصفته رئيسًا لمصر فقط، ولكنه بصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقي.



وأشار السفير إلى أن الرئيس السيسي سيتحدث في الجلسة الافتتاحية والختامية في مؤتمر التيكاد باسم الدول الإفريقية.



وأوضح أن اجتماع الرئيس السيسي، برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان مثمرًا للغاية، وهناك تطلعًا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وكشف أن السيسي سيشارك فى الجلسة الافتتاحية والختامية.

