لا تشاهدوا هذا الفيديو.. يارا بإطلالة جريئة على المرجيحة

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، ظهرت فيه تلهو على الأرجوحة داخل الحديقة، في لقطة تمازح بها جمهورها.



وعلقت يارا على الفيديو الذي نشرته في تغريدتها، قائلة: «إلى أصحاب القلوب الضعيفة .. لا تشاهدوا هذا الفيديو»، واكملت بالإنجليزية فيما يقابله بالعربية: «عندما تستمتع».



كان آخر أعمال يارا الفنية هو كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



كليب "شو بدو" لـ "يارا"، من إخراج: ريكا ساركس، ومن كلمات: أحمد مادي، وألحان طارق أبو جود، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.



