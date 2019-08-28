إنشاء 4 فروع للنيابة الإدارية فى مدن العبور وأشمون و6 أكتوبر وسوهاج



إنشاء فرع دعوى تأديبية لمستوى الإدارة العليا يختص بدوائر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عدا الإسكندرية ويكون مقره مدينة السادس من أكتوبر و انشاء نيابة العبور الإدارية ويكون مقرها مدينة العبور و إنشاء نيابة أشمون القسم الثاني ويكون مقرها مدينة أشمون و إنشاء نيابة المنشاة ويكون مقرها مدينة المنشاة بمحافظة سوهاج.



كما تضمنت القرارات تعديل اختصاصات فرع الدعوى القسم الأول ونيابات شبرا الخيمه القسم الأول والثالث ، ونيابة أشمون القسم الأول ونيابة جرجا على النحو الموضح تفصيلًا بالقرارات المرفقة.

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، في ضوء الاهتمام البالغ بتحقيق العدالة الناجزة والتخفيف عن المواطنين وسهولة الوصول والتواصل مع النيابة الإدارية بما ينعكس على حسن أدائها لرسالتها السامية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون ، فقد صدرت قرارات المستشار حسام عبد الرحيم - وزير العدل أرقام ٦١٣١ ، ٦١٣٢ ، ٦١٣٣ ، ٦١٣٤ لعام ٢٠١٩ والتي تضمنت إنشاء واستحداث فرع دعوى تأديبية وثلاثة نيابات على النحو التالي: