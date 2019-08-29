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رياضة

كريستيانو رونالدو يقود البرتغال لمواجهة صربيا وليتوانيا في يورو 2020

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:41 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
عبدالله هشام
أعلن فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال قائمة فريقه لمواجهة صربيا وليتوانيا ضمن منافسات تصفيات بطولة يورو 2020 .

وشهدت القائمة تواجد النجم كريستيانو رونالدو لاعب فرق يوفنتوس الإيطالي بجانب الشاب جواو فيليكس نجم اتليتكو مدريد .

وجاءت القائمة كالتالى :-

حراسة المرمى: بيتو – جوسيه سا – روي باتريشيو.

الدفاع: جواو كانسيلو – نيسلون سيميدو – دانييل كاريكو – خوسيه فونتي – بيبي – روبن دياز – ماريو روي – رافائيل جيريرو.

الوسط: دانيلو بيريرا – روبن نيفيز – ويليام كارفليو – برونو فيرنانديز – جواو موتينيو – بيتزي – ريناتو سانشيز.

الهجوم: بيرناردو سيلفا – دانييل بودينسي – جونكلو جيديش – رافا سيلفا – كريستيانو رونالدو – ديوجو جوتا – جواو فيليكس.

ويلتقي منتخب البرتغال امام صربيا في الجولة الثالثة في 7 من شهر سبتمبر ، ثم ليتوانيا في 10 من ذات الشهر .

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