كريستيانو رونالدو يقود البرتغال لمواجهة صربيا وليتوانيا في يورو 2020

أعلن فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال قائمة فريقه لمواجهة صربيا وليتوانيا ضمن منافسات تصفيات بطولة يورو 2020 .



وشهدت القائمة تواجد النجم كريستيانو رونالدو لاعب فرق يوفنتوس الإيطالي بجانب الشاب جواو فيليكس نجم اتليتكو مدريد .



وجاءت القائمة كالتالى :-



حراسة المرمى: بيتو – جوسيه سا – روي باتريشيو.



الدفاع: جواو كانسيلو – نيسلون سيميدو – دانييل كاريكو – خوسيه فونتي – بيبي – روبن دياز – ماريو روي – رافائيل جيريرو.



الوسط: دانيلو بيريرا – روبن نيفيز – ويليام كارفليو – برونو فيرنانديز – جواو موتينيو – بيتزي – ريناتو سانشيز.



الهجوم: بيرناردو سيلفا – دانييل بودينسي – جونكلو جيديش – رافا سيلفا – كريستيانو رونالدو – ديوجو جوتا – جواو فيليكس.



ويلتقي منتخب البرتغال امام صربيا في الجولة الثالثة في 7 من شهر سبتمبر ، ثم ليتوانيا في 10 من ذات الشهر .