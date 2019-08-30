ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريس جونسون ينتصر في حكم قضائي بشأن تعليق البرلمان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:22 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
عرفة البنداري
قضى قاض اسكتلندي، اليوم الجمعة، برفض طلب بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخاص بتعليق البرلمان، وهو الأمر الذي أثار غضب الكتلة التي تؤيد خروجا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "بريكست بلا اتفاق". ومن المفترض أن يتم تأكيد هذا القرار في جلسة ستعقد في السادس من سبتمبر.

وكانت مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين لأوروبا قد لجأت إلى أعلى هيئة قضائية مدنية في ادنبره من أجل البحث عن نص يعتبر تعليق عمل البرلمان غير قانوني. ويعارض هؤلاء البرلمانيون منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان، وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس.

ونقلت قناة العربية عن محاميهم، أيدن أونيل قوله إن تعليق البرلمان شكل "سابقة". وأضاف أن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية".

من ناحيته، طلب ممثل الحكومة رودي دانلوب، من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساسا. وستنظر المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية بشكل طارئ الجمعة في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ماكورد قوله: "بالتأكيد يملك بوريس جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان".

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

محمد صبحي يحتفل بـ حفل خطبته بصحبة نجوم الأهلي .. صور

فيديوجراف| تفاصيل أزمة أصالة وأحلام فى السعودية

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

في حضن ابنها.. هيدي كرم في المنزل بحفل عائلي

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

سينتقل بهذا النادي .. صحيفة مغربية تكشف مصير وليد أزارو مع الأهلي

الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

ترحيب كويتي رسمي وشعبي واسع بزيارة الرئيس السيسي

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف شربينى .. 4 وصفات متنوعة .. صور

بإطلالة عصرية ... كارمن سليمان تستعرض رشاقتها

بعد تداول صور غريبة لها.. انتبه من الشيكولاته الفاسدة بسبب الحر