بعد تعرضه لـ حادث مروع.. أول صورة لـ عمرو زكي بعد خروجه من العناية المركزة

قرر الأطباء المعالجون لـ عمرو زكى لاعب الزمالك السابق وضعه تحت الملاحظة فى غرفة العناية الفائقة بمستشفى الدفاع الجوى التخصصى للاطمئنان على حالته عقب تعرضه لـ حادث سير مروع بسيارته فجر اليوم بطريق مطروح إسكندرية الساحلى حيث تم نقله لمستشفى العلمين ومنها للقاهرة.



وحصل صدى البلد على أول صورة لـ عمرو زكى لاعب الزمالك السابق أثناء تواجده بمستشفى الدفاع الجوى التى نقل إليها اليوم عقب خروجه مباشرة من غرفة العناية الفائقة.



وخضع عمرو زكى لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لأشعة للاطمئنان على حالته، حيث تأكد إصابته بجرح قطعى فى الرأس استلزم خياطة 30 غرزة بجانب شرخ ضلوع فى الصدر وكسر بسيط فى الحوض.



ورافق عمرو زكى فى رحلة إصابته بالساحل الشمالى حيث تعرض لحادث مروع إثر إصطدام سيارته بالرصيف وانقلابها عدة مرات، صديق له يدعى إبراهيم عبدالسلام 35 عاما من الإسكندرية تعرض لإصابة فى الركبة استلزمت بعض الغرز وغادر المستشفى رفقة عمرو زكى.



وتولى محمد زيدان نجم منتخب مصر وبروسيا دورتموند الألمانى السابق نقل عمرو زكى إلى مستشفى الدفاع الجوى بالتجمع الخامس للاطمئنان على حالته.



ويتواجد مع عمرو زكى حاليا بالمستشفى والدته وزوجته، كما غادر محمد زيدان المستشفى لاستبدال ملابسه ثم العودة مرة أخرى.



وزار محمد ناجى جدو مهاجم الجونة الحالى والأهلى السابق عمرو زكى بالمستشفى ولكنه غادر بعدما علم بوضعه فى العناية الفائقة حتى السابعة مساء اليوم للاطمئنان على حالته.



بصوت خافت وشعور بآلام الكسور الكثيرة التى انتشرت فى جميع أنحاء جسده، روى عمرو زكى لاعب الزمالك السابق تفاصيل لحظات الرعب، التى عاشها عقب تعرضه لحادث سير مروع بالساحل الشمالي، أدى إلى تهشم سيارته بشكل كامل، ونُقل عمرو زكي على إثرها إلى مستشفى العلمين الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم نقله لأحد مستشفيات التجمع الخامس بالقاهرة لاستكمال علاجه.



وطمأن عمرو زكى لاعب الزمالك ومنتخب مصر وويجان الإنجليزى السابق جماهير القلعة البيضاء وعشاقه في كل مكان على حالته الصحية، مؤكدا أنه تعرض لاصطدام سيارته بالرصيف أثناء عودته من مراسى فجر اليوم الجمعة، بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام قرية فيستا مارينا لتنقلب السيارة عدة مرات وبرفقته صديقه إبراهيم عبدالسلام ليتم نقلهما إلى مستشفى العلمين لتلقى العلاج.



وقال عمرو زكى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه تعرض لجرح قطعى فى الرأس استلزم 30 غرزة بجانب 3 شروخ فى ضلوع الصدر وشرخ بسيط فى الحوض وكدمات فى الجسم، الأمر الذى جعله يطلب نقله إلى مستشفى الدفاع الجوى التخصصى بالتجمع الخامس بالقاهرة لاستكمال علاجه.



وشدد عمرو زكى على أن المولى عز وجل كتب له عمرا جديدا بعدما شاهد الموت بعينه مقدما الشكر لجماهير مصر، ونجوم الكرة الذين تابعوا حالته مع أسرته على مدار الساعات الماضية.



ويرقد عمرو زكى الآن بمستشفى الدفاع الجوى التخصصى يرافقه زوجته وابنته وأصدقائه ومنهم محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق الذى نقله إلى المستشفى.

