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ديني

مواطنون يحتفلون بـ العام الهجري الجديد في مسجد الحسين

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:15 م
صدى البلد
محمد هاني عدسة: صلاح مهدي
بدأت احتفالات المواطنين والطرق الصوفية بالسنة الهجرية الجديدة أمام مسجد سيدنا الحسين، وتوافد العديد من المواطنين أمام المسجد لبدء الاحتفالات بعد انتهاء صلاة المغرب مباشرة.

ولم يقتصر الحضور علي كبار السن فقط، بل برز وجود الشباب والأطفال بنسبة كبيرة مما أضاف بهجة للجو العام للاحتفال.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت أول أيام شهر محرم وبداية رأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1441هـ، وأن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1440هـ.

وقالت دار الإفتاء، إنها استطلعت هلالَ شهرِ المحرم لعام 1441هـ بعد غروب شمس اليوم الجمعة 29 من شهر ذي الحجة، الموافق 30 أغسطس من عام 2019م، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتابعت: أنه تبين لها من خلال الرؤية البصرية ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1441هـ، وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت الموافق 31 أغسطس لعام 2019، هو أول أيام شهر محرم وبداية رأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1441هـ.

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