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فن

شهادة تميز لـ أيمن مرجان عن عرض أليس فى بلاد العجائب بالقومى للمسرح

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:01 ص
أيمن مرجان
أيمن مرجان
محمد نبيـل
حصل الممثل أيمن مرجان على شهادة تميز من بالمهرجان القومى للمسرح المصرى عن دور "هاتر صانع القبعات" فى مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" من إخراج إيهاب ناصر.

وحصدت مسرحية (الجميلة والوحش)، من إنتاج أكاديمية الفنون، جائزة أفضل عرض مسرحي بمسابقة الطفل في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشر، وذلك في ختام فعاليات المهرجان الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم /الجمعة/، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس لجنة التحكيم الفنان أحمد عبد العزيز.

وفاز بجائزة التميز في الغناء الفردي ماهر محمود عن دوره في مسرحية الحكاية روح لمسرح الشمس وتبلغ قيمة الجائزة 3 آلاف جنيه- والتى أعلنتها الفنانة صفاء أبو السعود، وجائزة لجنة التحكيم عن أحسن غناء جماعي عرض صوت الموسيقى لمدرسة طنطا مودرن سكول.

وحصل على جائزة أفضل أداء دور بنات فاطمة مجدي عن مسرحية سندريلا المصرية، مناصفة مع حياة هويدي عن مسرحية صوت الموسيقى.
وحصد جائزة أفضل أداء دور ثاني أولاد هادي جلال عن مسرحية سندريلا المصرية من إنتاج الثقافة المصرية وسالم أحمد سالم عن مسرحية صوت الموسيقى.

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