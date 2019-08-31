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فن

محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره.. اعرف التفاصيل

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:58 م
محمد رمضان
محمد رمضان
شيري نبيل
شارك النجم محمد رمضان جمهوره بنشر صورة جديدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام ".

ظهر محمد رمضان في الصورة وهو يقف بحديقه منزله باطلالة جديدة حيث ارتدي بنطلون أسود وتي شيرت تيجر.

وعلق النجم محمد رمضان علي الصورة، قائلا: "محمد رمضان ثقة في الله نجاح".

كان أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، حقق نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 117 ملايين و382 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضى.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.
محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره.. اعرف التفاصيل

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