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رياضة

تشكيل الريدز.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:38 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي
إسماعيل محمود
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي بيرنلي ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - جوردان هندرسون

خط الهجوم:محمد صلاح -ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

وتقام المباراة في السادسة والنصف من مساء اليوم ، حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل بيرنلي المركز السابع برصيد 4 نقاط.

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