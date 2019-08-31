تشكيل الريدز.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي بيرنلي ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: أدريان
خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجل فان دايك - أندرو روبرتسون
خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - جوردان هندرسون
خط الهجوم:محمد صلاح -ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.
وتقام المباراة في السادسة والنصف من مساء اليوم ، حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل بيرنلي المركز السابع برصيد 4 نقاط.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: أدريان
خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجل فان دايك - أندرو روبرتسون
خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - جوردان هندرسون
خط الهجوم:محمد صلاح -ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.
وتقام المباراة في السادسة والنصف من مساء اليوم ، حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل بيرنلي المركز السابع برصيد 4 نقاط.