تشكيل الريدز.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي بيرنلي ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: أدريان



خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجل فان دايك - أندرو روبرتسون



خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - جوردان هندرسون



خط الهجوم:محمد صلاح -ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.



وتقام المباراة في السادسة والنصف من مساء اليوم ، حيث يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل بيرنلي المركز السابع برصيد 4 نقاط.