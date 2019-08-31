اخبار الرياضة.. رانيا علواني تفضح المستور فى الاهلى.. وفيرمينو يسخر من خناقة صلاح ومانى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:
انقسام في مجلس إدارة الاهلي.. تويتة رانيا علواني تفضح المستور.. تفاصيل مثيرة
- اشتعلت الأزمات في مجلس ادارة النادي الأهلي، بعد الاعلان عن المدير الفني الجديد، الذي طال انتظار الإعلان عن اسمه، وكان من المنتظر الافصاح عن اسم كبير ولكن نشبت الأزمة لهذا السبب.
رانيا علواني: حاسبوا الخطيب ولجنة الكرة على اللي فات واللي جاي
- دخلت السباحة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في نقاش حاد مع أحد مشجعي القلعة الحمراء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
بـ ابتسامة .. فيرمينو يسخر من خناقة محمد صلاح وساديو ماني.. فيديو
- سخر البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول من المشادة التي وقعت بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبا الفريق أثناء مباراة الريدز أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي.
ساديو ماني يشتبك مع كلوب عقب استبداله في لقاء ليفربول وبيرنلي .. فيديو
- نشبت مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بين السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، والمدير الفني للفريق يورجن كلوب، خلال المباراة التي تقام بين الريدز وبيرنلي في الدوري.
قائمة مطالب فايلر من الاهلى بعد الإعلان الرسمى عن توليه المسئولية الفنية
- اكد مصدر مسئول داخل النادي الاهلي ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يدرس خوض. مباراتين وديتين للتعرف بشكل عملي علي الفريق وتجهيزه قبل مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
يورجن كلوب: ساديو ماني غاضب من محمد صلاح
- أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن سبب غضب لاعبه السنغالي ساديو ماني ، كان المصري محمد صلاح بعد رفضه تمريره إياه إحدى الكرات.
الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يساهم في فوز ليفربول على بيرنلي ويقتنص الصدارة
- اكتسح فريق ليفربول ، مضيفه نادي بيرنلي ، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أول تعليق من لاسارتي على تعيين فايلر مدربا لـ الاهلي
- علق مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادى الأهلي على تعيين السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للشياطين الحمر خلفا له.
شاهد .. اللقطة المتسببة في خناقة ساديو ماني ومحمد صلاح
- شهدت مباراة ليفربول وبيرنلي لقطة مثيرة للجدل بعد انفعال النجم السنغالي ساديو ماني على مدربه الألماني يورجن كلوب؛ بسبب محمد صلاح.
انقسام في مجلس إدارة الاهلي.. تويتة رانيا علواني تفضح المستور.. تفاصيل مثيرة
- اشتعلت الأزمات في مجلس ادارة النادي الأهلي، بعد الاعلان عن المدير الفني الجديد، الذي طال انتظار الإعلان عن اسمه، وكان من المنتظر الافصاح عن اسم كبير ولكن نشبت الأزمة لهذا السبب.
رانيا علواني: حاسبوا الخطيب ولجنة الكرة على اللي فات واللي جاي
- دخلت السباحة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في نقاش حاد مع أحد مشجعي القلعة الحمراء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
بـ ابتسامة .. فيرمينو يسخر من خناقة محمد صلاح وساديو ماني.. فيديو
- سخر البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول من المشادة التي وقعت بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبا الفريق أثناء مباراة الريدز أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي.
ساديو ماني يشتبك مع كلوب عقب استبداله في لقاء ليفربول وبيرنلي .. فيديو
- نشبت مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بين السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، والمدير الفني للفريق يورجن كلوب، خلال المباراة التي تقام بين الريدز وبيرنلي في الدوري.
قائمة مطالب فايلر من الاهلى بعد الإعلان الرسمى عن توليه المسئولية الفنية
- اكد مصدر مسئول داخل النادي الاهلي ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يدرس خوض. مباراتين وديتين للتعرف بشكل عملي علي الفريق وتجهيزه قبل مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
يورجن كلوب: ساديو ماني غاضب من محمد صلاح
- أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن سبب غضب لاعبه السنغالي ساديو ماني ، كان المصري محمد صلاح بعد رفضه تمريره إياه إحدى الكرات.
الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يساهم في فوز ليفربول على بيرنلي ويقتنص الصدارة
- اكتسح فريق ليفربول ، مضيفه نادي بيرنلي ، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أول تعليق من لاسارتي على تعيين فايلر مدربا لـ الاهلي
- علق مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادى الأهلي على تعيين السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للشياطين الحمر خلفا له.
شاهد .. اللقطة المتسببة في خناقة ساديو ماني ومحمد صلاح
- شهدت مباراة ليفربول وبيرنلي لقطة مثيرة للجدل بعد انفعال النجم السنغالي ساديو ماني على مدربه الألماني يورجن كلوب؛ بسبب محمد صلاح.