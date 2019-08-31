اخبار الرياضة.. رانيا علواني تفضح المستور فى الاهلى.. وفيرمينو يسخر من خناقة صلاح ومانى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:- اشتعلت الأزمات في مجلس ادارة النادي الأهلي، بعد الاعلان عن المدير الفني الجديد، الذي طال انتظار الإعلان عن اسمه، وكان من المنتظر الافصاح عن اسم كبير ولكن نشبت الأزمة لهذا السبب.- دخلت السباحة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في نقاش حاد مع أحد مشجعي القلعة الحمراء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".- سخر البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول من المشادة التي وقعت بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبا الفريق أثناء مباراة الريدز أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي.- نشبت مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بين السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، والمدير الفني للفريق يورجن كلوب، خلال المباراة التي تقام بين الريدز وبيرنلي في الدوري.- اكد مصدر مسئول داخل النادي الاهلي ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يدرس خوض. مباراتين وديتين للتعرف بشكل عملي علي الفريق وتجهيزه قبل مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.- أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن سبب غضب لاعبه السنغالي ساديو ماني ، كان المصري محمد صلاح بعد رفضه تمريره إياه إحدى الكرات.- اكتسح فريق ليفربول ، مضيفه نادي بيرنلي ، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.- علق مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادى الأهلي على تعيين السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للشياطين الحمر خلفا له.- شهدت مباراة ليفربول وبيرنلي لقطة مثيرة للجدل بعد انفعال النجم السنغالي ساديو ماني على مدربه الألماني يورجن كلوب؛ بسبب محمد صلاح.