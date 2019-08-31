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رياضة

يورجن كلوب: ساديو ماني غاضب من محمد صلاح

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:08 م
ساديو ماني لحظة التغيير
ساديو ماني لحظة التغيير
إسماعيل محمود
أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن سبب غضب لاعبه السنغالي ساديو ماني ، كان المصري محمد صلاح بعد رفضه تمريره إياه إحدى الكرات.

يذكر أن ساديو ماني ظهر غاضبًا ، بعد تغييره من قبل كلوب قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، وهو الأمر الذي لقطته عدسات المصورين أثناء المباراة.

وقال كلوب في تصريحات صحفية بعد المباراة عن سر غضب ماني: "بالنهاية هو بشر ، السبب لم يكن التبديل، إنما الكرة التي لم يمررها صلاح".

وسنحت لمحمد صلاح فرصة التمرير لماني داخل منطقة الجزاء، وكان ماني وحيدًا في هذه الهجمة، لكنه فضل مُراوغة مدافع بيرنلي، لتُقطع الكرة من صلاح .

يذكر أن ليفربول فاز على نظيره بيرنلي بثلاثية نظيفة ، لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة.

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