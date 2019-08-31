قائمة مطالب فايلر من الاهلى بعد الإعلان الرسمى عن توليه المسئولية الفنية

اكد مصدر مسئول داخل النادي الاهلي ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يدرس خوض. مباراتين وديتين للتعرف بشكل عملي علي الفريق وتجهيزه قبل مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال المصدر إن السويسري فايلر طلب تجهيز مجموعة من التسجيلات الخاصة بالفريق خلال مشواره مؤخرا في الدوري وايضا بطولة دوري أبطال إفريقيا لدراسة لاعبي الأهلي بشكل جيد والوقوف على مستوي الفريق.



ويقود رينيه فايلر تدريبات الأهلي لأول مرة مساء بعد غدٍ الاثنين حيث ينتظر ان يصل المدرب الجديد إلى القاهرة مساء غد الأحد.