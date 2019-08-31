انقسام في مجلس إدارة الاهلي.. تويتة رانيا علواني تفضح المستور.. تفاصيل مثيرة

اشتعلت الأزمات في مجلس ادارة النادي الأهلي، بعد الاعلان عن المدير الفني الجديد، الذي طال انتظار الإعلان عن اسمه، وكان من المنتظر الافصاح عن اسم كبير ولكن نشبت الأزمة لهذا السبب.



ونشبت مشادة بين رانيا علواني عضو مجلس ادارة النادي الاهلي، واحد المشجعين الأهلاوية، ظهر من خلالها بوادر نشوب أزمات كبيرة بين مجلس ادارة الأهلي، وخضوضا بعد رد السبّاحة على سؤال أحد المشجعين بعنف شديد.



وعلقت عضوة مجلس الأهلي، قائلة: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. نوظف مواردنا صح بقى".



ليرد المشجع: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا أن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".



وقالت علواني: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري".



وأشار المشجع: "لا حضرتي طلعت بفضيحة من صن داونز وخسرت من بيراميدز في الكأس ولو المقياس الدوري ما مجلس محمود طاهر كسبه يبقى وقفنا ضدهم ليه".



وانفعلت عضو مجلس الأهلي: "والله حضرتك روح اطلب من كابتن الخطيب بنفسك، هو شخصيًا ولجنة الكرة اللي بيختاروا المدربين لأن دي حاجة فنية، المدرب ده واللي قبله واللي قبله".



واختتمت: "هو ده الجهل بعينه، لما تتكلم على ألعاب مصر اللي كسبانة واللعيبة اللي في الألعاب كلها اللي شرفونا من كل الأندية مش الأهلي بس وباقول لازم نشجعهم، يقوم كام واحد متكلمين برضه عن الكورة والمدرب والفشل ! حاجة غريبة بجد".



وبعد هذا الحديث تجدر الإشارة الى ان وجود انقسام في مجلس ادارة الأهلي سيجعل الأزمات تزداد والبطولات تقل، وذلك هو الأمر الذي يجعل الجمهور يقلق على ناديه المفضل الذي طالما اعتاد على تحقيق البطولات معه منذ أن نشأ.



ومن المتوقع أن تحدث العديد من الأزمات في الفتر المقبلة كما حدث في فترة الإعلان عن المدير الفني وجهاز الأهلي الجديد، الأمر الذي أثار غضب الجماهير الأهلاوية وسخرية جماهير الزمالك.