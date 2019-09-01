هل يأكل كل الصينيين الحشرات والكلاب.. فيديو

عرضت فضائية CNN عربية، تقريرا عن حقيقة أبرز 5 خرافات عن المطبخ الصيني.



ووفقا للتقرير فإن الخرافة الأولى خرافة تناول أطعمة الشوارع في الصين ويروّج البعض أنها حشرات وصراصير مطهوة، والواقع فإن هذه الأطعمة تباع الحشرات والصراصير في عدد محدود جدًا من المطاعم في الصين.



والخرافة الثانية هي تناول الطعام في المطاعم الصينية إلا العيدان وحقيقة الأمر فإنه نظرأ للإقبال الشديد على المأكولات الصينية، بدأت المطاعم الصينية تقديم أدوات المائدة (سكاكين والشوك) كخيار للعيدان الشهيرة.



وتأتي الخرافة الثالثة بأن معظم الصينين الكلاب المطهوة أما واقع الأمر فإن العديد من الصينين، توقف عن أكل الكلاب بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد هذا الأمر، ولا يتناولها حاليًا سوى قلة من الصينيين.



أما اعتبار الطعام الصيني غير صحي يأتي ضمن الخرافات الرابعة للمطعم الصيني، بسبب احتوائه على الكثير من الدهون والملح يُعتبر الطعام الصيني غير صحي، بسبب احتوائه على الكثير من الدهون والملح أما الحقيقة فإن ينطبق هذا الأمر على بعض الأطباق فقط، وبدأت العديد من المطاعم الصينية بتقديم أطباق صحية وشهية.



أما الخرافة الخامسة فهي تقديم المطاعم الصينية الأرز فقط ولا تقدم الخبز أبدًا أما الحقيقة فإن مع ازدياد عدد محبي الخبز، وبخاصة من السياح، بدأت العديد من المطاعم الصينية بتقديمه كخيار بديل عن الأرز.