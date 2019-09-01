التشكيل الكامل.. مفاجأة في قائمة منتخب الجزائر استعدادا لتصفيات كأس العالم

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة محاربو الصحراء، لخوض معسكر تحضيري، استعدادا لتصفيات بطولة كأس العالم 2022.



وشهدت قائمة منتخب الجزائر، استبعاد آدم وناس أحد أبرز لاعبي محاربي الصحراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، وذلك لأسباب فنية.



وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي:



حراسة المرمى: رايس مبولحي - عزالدين دوخة - ألسكندر اوكيدجة.



خط الدفاع: جمال بلعمري - عيسى مندي - الياس شتى - مجدي تاهرات - حسين بن عيادة - يويف عطال رفيق حليش - رامي بن سبعيني.



خط الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - زين الدين فرحات - مهدي بن عبيد - يوسف فيجولي - يوسف البلايلي - رياض محرز.



خط الهجوم: ياسين براهيمي - سعيد بن رحمة - إسلام سليماني - ديلور - بغداد بونجاح.