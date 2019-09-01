كونتي: واثق في تنحية الأحزاب السياسية خلافاتها لتشكيل تحالف حكومي هذا الأسبوع



أكد رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي، اليوم الأحد، على ثقته في أن الأحزاب السياسية المتنازعة ستنحي خلافاتها المريرة حول الهجرة والأمن جانبا من أجل تشكيل تحالف قابل للعمل هذا الأسبوع.



وقال كونتي ـ في خطاب ، نقلت صحيفة "تليجراف" البريطانية مقتطفات منه - إن الحزب الديمقراطي اليساري وحركة خمس نجوم الشعبوية، اللذين مازالا منافسين سياسيين ، تمكنا من "خلق بيئة عمل جيدة" ، وذلك بعد أن اتفقا على عودة كونتي إلى منصب رئيس الوزراء بعد استقالته في وقت مبكر هذا الشهر إثر تفكك التحالف الحكومي بين الحركة وحزب الرابطة الذي يرأسه وزير الداخلية الإيطالي المستقيل ماتيو سالفيني.



وتوقع كونتي أن يبلغ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا باستعداده لتشكيل حكومة بحلول الثلاثاء أو الأربعاء هذا الأسبوع ، وأضاف " أرى جو عمل جيدا ، ومن هنا أنا مقتنع تماما أن الجميع مستعد لتنحية الماضي جانبا والتركيز على هذا الاقتراع الهام الذي سيؤثر على الدولة بأكملها".



ولفتت الصحيفة إلى أن كونتي تم تكليفه من قبل الرئيس الإيطالي ، الخميس الماضي ، بتشكيل حكومة جديدة ، لكن يوم الجمعة إنهارت آفاق عقد صفقة بين الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم ، عندما قدم لويجي دي مايو رئيس الحركة الشعبوية خطة تتألف من 20 نقطة وتحتوي على شرط يطالب بالموافقة على كل بنود المقترح أو ستُعدل الحركة عن قرارها وتدعم إجراء انتخابات مبكرة.



وأشارت إلى أن المحادثات تعثرت بسبب الاختلافات السياسية بما فيها القضايا الأمنية والهجرة وتقليل عدد النواب في البرلمان، بينما يتنافس الحزبان الديمقراطي وخمس نجوم على الحقائب الوزراية البارزة.