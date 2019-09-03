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حوادث

ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 4 كيلو بانجو بالقليوبية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:56 ص
صورة أرشيفية - متهمين
صورة أرشيفية - متهمين
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجهم على عملائهم بمناطق بنها وشبين القناطر وقليوب وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات من ضبط محمود م م " وشهرته " حودة " عاطل ومقيم جمجرة الجديدة – دائرة مركز بنها بالقرب من مسكنه وبحوزته كميه من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرام مبلغ 220 جنيه وهاتف محمول وبمواجهة المتهم اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه

كما تمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر من ضبط خالد ع م " عاطل وبحوزته كميه من نبات البانجو المخدر تزن 150 جرام ومبلغ 240 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه

كما تمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط " عزت ن س " عاطل وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن 250 جرام ومبلغ 270 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق

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