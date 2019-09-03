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فن

تامر حسنى يكشف موعد حفله المقبل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:59 م
تامر حسنى
تامر حسنى
رنا اشرف
أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام فى صورة موعد حفله المقبل والمقرر إقامتها في استاد القاهرة الدولى يوم 13 سبتمبر الجاري.

وأحيا تامر حسني مؤخرًا حفلًا في الساحل الشمالي بالساحة الموسيقية بالعلمين الجديدة، احتفالًا بمرور 15 عامًا على أول ألبوم غنائي في مسيرته الفنية.

يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى، بجانب عدد كبير من النجوم وهو تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

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