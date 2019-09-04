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انطلاق انتخابات إسرائيل في الخارج.. تفاصيل

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:33 ص
انطلاق انتخابات إسرائيل
انطلاق انتخابات إسرائيل في الخارج
سمر صالح
انطلقت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية رسميا، اليوم الأربعاء، بفتح صناديق الاقتراع في الممثليات الدبلوماسية في الخارج.

وستكون باكورة الانتخابات في "ويلينجتون" عاصمة نيوزيلندا، ومن ثم في "كانبيرا" عاصمة أستراليا.

وستُختتم الانتخابات في الخارج يوم الجمعة، بتصويت أعضاء القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع من الدبلوماسيين الإسرائيليين 5 آلاف ناخب في 97 مُمثلية في الخارج، وستُرسل الصناديق عبر البريد الدبلوماسي إلى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في القدس، حيث ستوضع في خزنات خاصة، حتى بدء فرز مُجمل الأصوات.

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