طاقم موريتاني لإدارة لقاء الزمالك و جينيراسيون السنغالي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري بالسنغال.



ويدير اللقاء طاقم مكون من دحان بيده حكما للساحة ويعاونه كل من حمدين ديبا مساعد أول و الشيخ مامادو مساعد ثاني و لمغفيري بوشعيب حكم رابع.



جدير بالذكر أن لقاء العودة من المقرر إقامته في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر الجاري.