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رياضة

أهلي 2002 يفوز على ناشئين مصر 8 - 0.. ودياً

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:03 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم، مواليد 2002، فوزًا كبيرًا على ضيفه، فريق أكاديمية ناشئين مصر، 8-0، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، في إطار استعدادات الفريق الأحمر للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة.

جاءت أهداف الأهلي الثمانية عن طريق أحمد سيد غريب، الذي سجّل 3 أهداف، ومعتصم محمد ومازن المهدي وأحمد سيد عبدالنبي وخالد سليمان وأحمد عاطف “قطة” بهدف واحد لكل منهم.

ويستعد فريق 2002 بالأهلي للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة، التي يتم سحب قرعة مبارياتها الأسبوع المقبل، بعد ما تم تأجيلها من يوم أمس، الثلاثاء، إلى الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر الجاري.

ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين، مواليد 2002، ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وأشرف أبو زيد مدربًا عامًا، ومحمد سمارة مدربًا، وفتوح محمد مدربًا لحراس المرمى، وعماد أنور المدير الإداري للفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وطه محمد عبد الرحيم، إخصائي التأهيل البدني، وعبدالحميد حسين المدلك.

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