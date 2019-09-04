أهلي 2002 يفوز على ناشئين مصر 8 - 0.. ودياً

حقق فريق الناشئين لكرة القدم، مواليد 2002، فوزًا كبيرًا على ضيفه، فريق أكاديمية ناشئين مصر، 8-0، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، في إطار استعدادات الفريق الأحمر للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة.





جاءت أهداف الأهلي الثمانية عن طريق أحمد سيد غريب، الذي سجّل 3 أهداف، ومعتصم محمد ومازن المهدي وأحمد سيد عبدالنبي وخالد سليمان وأحمد عاطف “قطة” بهدف واحد لكل منهم.





ويستعد فريق 2002 بالأهلي للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة، التي يتم سحب قرعة مبارياتها الأسبوع المقبل، بعد ما تم تأجيلها من يوم أمس، الثلاثاء، إلى الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر الجاري.



