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منوعات

وسادة على شكل غوريلا شهيرة في حديقة حيوان يابانية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
لم تقتصر شهرة الغوريلا الوسيم "شابانى" على حديقة حيوان هيجاشياما وحدائق بوتانيكال جاردنز فى ناجويا باليابان بل أن شهرته تخطت الآفاق فى خارج اليابان.

فقد قام أحد المصانع بانتاج وسادة على شكل الغوريلا الوسيم ووهو فاردا ذراعيه ليوفر وضعا مريحا للغاية لمن يستخدمه فى الفراش.

وقد حظى المنتج الجديد باهتمام واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أن الشركة المنتجة بدأت فى تلقى طلبات الشراء هذا الاسبوع قبل يوم واحد من الموعد المحدد سلفا.

ويبلغ طول الوسادة الجديدة 90 سنتيمترا وهى مخصصة للاستخدام في الأسرة الفردية لشخص واحد.

ولايقتصر الأمر على ذلك بل إن الوسادة أعدت لكي تستخدم الذراع غير الممدودة للغوريلا "سابانى" كجراب لحفظ المتعلقات الشخصية مثل التليفون المحمول أو حافظة النقود وغيرها.

يذكر أن الغوريلا الوسيم شابانى الذي تم جلبه من استراليا لليابان فى عام 2007 اصبح نجما فى وسائل التواصل الاجتماعى اعتبارا من عام 2015 عندما بدأ الناس يتبادلون وصوره على وسائل التواصل الاجتماعى .

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