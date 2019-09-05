جوائزه تبلغ 52 مليون ريال.. تحذير سعودي مهم للمشاركين في مهرجان ولي العهد لسباق الهجن

مع اقتراب الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد السعودي في نسخته الثانية فيما يخص سباقات الهجن(الجمال)، حذّرت اللجنة المنظمة المتسابقين والمشاركين من 183 مادة محظورة، وفق ما أفادت به صحيفة "عكاظ" السعودية.



ودعت اللجنة المنظة، الملاّك للالتزام بالأنظمة واللوائح وتجنيب هجنهم هذه المواد حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات ومنها الاستبعاد من المسابقة.



يأتي ذلك مع قرب انطلاقة الأشواط الختامية يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، وذلك على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.



وأوضح الاتحاد السعودي للهجن ممثلًا باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد في نسخته الثانية، أن المنافسات تستمر لمدة 7 أيام متواصلة، على فترتين صباحية تبدأ الساعة الـ6 صباحًا، وفترة مسائية تبدأ من الساعة 3:30 عصرًا، مشيرا إلى أن الأشواط الختامية تتضمن تنفيذ (173) شوطًا (بكار - قعدان) مخصصة لفئات (الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول)، تشمل 20 شوطا للرموز.



وشهدت منافسات مهرجان ولي العهد للهجن مشاركة 8 دول عربية وأخرى أجنبية منها فرنسا للمنافسة على جوائزه التي بلغت (52) مليون ريال وهدايا عينية، تنافس عليها ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد (439) شوطا.