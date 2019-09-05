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جالي صداع .. تركي آل الشيخ يطالب بوقف العمل بـ حسابات هيئة الترفيه السعودية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:32 م
المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ
شريف سيد
طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، اليوم الخميس، من القائمين على حسابات الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي وقف العمل بها بشكل مؤقت.

وكتب آل الشيخ في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "لقد صبرت كثيرًا على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشل ميديا .. انا وانا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع".

وأضاف: "لذلك اطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتًا وإعادة التغريد اعتبارا من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه".

وركزت الحسابات الخاصة بالهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية على نشر والتعريف بالخدمات التي تقدمها إلى الجمهور، وهو ما اعترض عليه المتابعون.

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