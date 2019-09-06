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فن

داخل سيارتها.. رانيا ملاح تبرز أنوثتها بـ إطلالة جذابة.. شاهد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:08 م
رانيا ملاح
رانيا ملاح
محمد بدران
نشرت الفنانة السورية رانيا ملاح، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا ملاح في الصورة بإطلالة جذابة، داخل سيارتها حيث ارتدت تي شيرت أحمر كت، وأكملت إطلالتها الجذابة بإسدال شعرها على كتفها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، وهو بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.
داخل سيارتها.. رانيا ملاح تبرز أنوثتها بـ إطلالة جذابة.. شاهد

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