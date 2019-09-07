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رياضة

طلائع الجيش يواجه الحصن الإماراتي وديا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:21 ص
طلائع الجيش يواجه
طلائع الجيش يواجه الحصن الإماراتي
محمد رشاد
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش فى الخامسة عصر اليوم السبت مباراة ودية مع نظيره دبا الحصن الإماراتى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد.

وفاز الطلائع فى أخر مبارياته الودية على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر الأربعاء الماضى.

وقرر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش منح لاعبى فريقه راحة من المران يومى الأحد والاثنين عقب مواجهة فريق دبا الحصن الإماراتي وديًا، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل .

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