ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من المواقع في قطاع غزة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:22 ص
قصف غزة
قصف غزة
أ ش أ
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم (السبت)، سلسلة غارات على قطاع غزة ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون، ومرصدا تابع للمقاومة شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق مدينة غزة، ومرصد للمقاومة شرق بلدة جحر الديك وسط القطاع.

وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف محلية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

ترشيحاتنا

محمد بركات: انطباعات لاعبي الأهلي عن فايلر لا تكفي لتقييمه .. فيديو

قلق برلماني بسبب حظر استيراد الدواجن.. اقتصادية النواب تعرب عن مخاوف من ارتفاع الأسعار بعد القرار.. ولجنة الزراعة: دعم للمنتج المحلي

ما حكم صلاتي بأهلي في المنزل على وقتها.. الإفتاء تجيب ..فيديو

مهارة طفل في تقطيع الفاكهة بـ ورق الكوتشينة تبهر رواد مواقع التواصل

حمامات كليوباترا.. حكاية أشهر قصة حب على ساحل مرسي مطروح

كيم كارديشان تعترف بسر خطير تحت تأثير الكحوليات.. فيديو

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

اشمعنى انا متكرمتش.. مرتضى منصور يهاجم تكريم محمود الخطيب.. فيديو

نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور

تعرف على موقف الأهلي من رحيل محمد الشناوى

التشكيل الأقرب للأهلي مع المدرب السويسري

بـ فستان فوق الركبة.. الهام شاهين بإطلالة عصرية في عيد ميلاد رجاء الجداوى

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

أمطرهم بوابل من بندقيته.. ابن عاق يقتل والده وزوجته وشقيقه.. ويختبئ في الزراعات بسوهاج

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

زراعة البرلمان تكشف أسباب حظر استيراد الدواجن من الخارج

اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. الهام شاهين بإطلالة عصرية في عيد ميلاد رجاء الجداوى

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها