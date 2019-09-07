طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من المواقع في قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم (السبت)، سلسلة غارات على قطاع غزة ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.



وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون، ومرصدا تابع للمقاومة شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق مدينة غزة، ومرصد للمقاومة شرق بلدة جحر الديك وسط القطاع.



وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف محلية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.