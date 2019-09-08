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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريبتها نجمة شهيرة .. نور إيهاب تحدث جدلًا بجلسة تصوير على البحر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:08 ص
نور إيهاب
نور إيهاب
سعيد فراج
نشرت الفنانة الشابة نور إيهاب، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهرت فيها بأحدث جلسة تصوير لها على الشاطئ، ظهرت فيها ترتدي ملابس البحر «كاش مايوه».

صور نور إيهاب الجديدة أحدثت جدلًا كبيرًا بين متابعيها على انستجرام، إذ كتب أحد المتابعين: «ازاي دي عندها ١٦اجدعان بس»، وكتب الآخر: «متاكده انك عندك ١٦سنة».

يذكر أن نور إيهاب، تبلغ من العمر 16 عامًا، فهي مواليد 2 فبراير عام 2003، وهي حفيدة الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، والفنانة شيرين رضا هي ابنة عم والدتها.

وكان أول ظهور فني لـ نور إيهاب قبل 4 سنوات، من خلال مسلسل «يوميات زوجة مفروسة أوي» للفنانة داليا البحري وخالد سرحان، إذ جسدت دور الابنة.





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