تركي آل الشيخ ينشر فيديو دعائيا لـ اليوم الوطني السعودي الـ89

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، فيديو دعائي بمناسبة احتفال المملكة باليوم الوطني الـ 89.ونشر آل الشيخ في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بها فيديو غنائي برعاية روتانا، للدعاية لاحتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ89.كان المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية السعودية أعلن أن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي تبدأ الخميس 19 سبتمبر 2019، وتستمر حتى يوم 23 سبتمبر 2019.