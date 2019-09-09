سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 9-9-2019

تراجعت أسعار الدولار أسعار العملات الأجنبية اليوم، الاثنين 9 سبتمبر 2019 أمام الجنيه، وفقا لبيانات البنك المركزى، حيث سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 9- 9 - 2019، 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.



وفيما يلي نستعرض سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 9 - 9 - 2019 بالتفصيل.



سعر اليورو



وبلغ سعر اليورو الأوروبى 18.11 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع متراجعا 5 قروش .



سعر الجنيه الإسترليني



بينما بلغ سعر الجنيه الإسترلينى 20.18 جنيه للشراء، 20.29 جنيه للبيع متراجعا 7 قروش .



سعر الدولار



بينما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 9 - 9 - 2019، 16.42 جنيه للشراء و16.52 جنيه للبيع.



سعر الفرنك السويسري



وسجل سعر الفرنك السويسرى 16.63 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع متراجعا 8 قروش .



سعر الين الياباني



أما سعر 100 ين ياباني فقد بلغ 15.36 جنيه للشراء، و15.46 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش.

