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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 9-9-2019

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:37 ص
سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية
آية الجارحي
تراجعت أسعار الدولار أسعار العملات الأجنبية اليوم، الاثنين 9 سبتمبر 2019 أمام الجنيه، وفقا لبيانات البنك المركزى، حيث سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 9- 9 - 2019، 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

وفيما يلي نستعرض سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 9 - 9 - 2019 بالتفصيل.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو الأوروبى 18.11 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع متراجعا 5 قروش .

سعر الجنيه الإسترليني

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترلينى 20.18 جنيه للشراء، 20.29 جنيه للبيع متراجعا 7 قروش .

سعر الدولار

بينما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 9 - 9 - 2019، 16.42 جنيه للشراء و16.52 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسرى 16.63 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع متراجعا 8 قروش .

سعر الين الياباني

أما سعر 100 ين ياباني فقد بلغ 15.36 جنيه للشراء، و15.46 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش.

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